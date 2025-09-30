氷川きよし（48）の3年ぶりとなる冠レギュラーラジオ「氷川きよし〜KIINIGHT〜」（水曜後8・05）が、来月1日から放送開始となる。このほど、初回収録が行われた。「この番組を通じ、いろいろな人や事に光を当て、若い人たちにも、自分が送れるメッセージを伝えていきたい」と意気込んでいる。デビュー直後の2000年10月から活動休止期間に入るまでの22年間、同局番組のパーソナリティーを務めていた。3年ぶりの復帰は同局の小