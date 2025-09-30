◇滋賀国民スポーツ大会高校野球部の部（2025年9月29日）高校野球の公式戦で初めて7回制が採用され、1回戦4試合が行われた。日本高野連は、7回制の導入可否について今年中に結論を出す方針で議論を重ねている。その検討資料の一つとなる今大会で采配を振り、甲子園大会での優勝経験がある監督3人が、7回制ならではの戦術や戦い方の変化を見通した。開幕日の平均試合時間は1時間34分で、夏の甲子園より36分短縮された。熱中症