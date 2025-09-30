なにわ男子の藤原丈一郎と女優の本田望結がこのほど、都内でテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（来月12日スタート、日曜後10・15）の制作発表に出席した。絵が物語の重要なポイントとなっていることにちなみ、今までの人生で出合った宝物のような記憶の絵を披露。本田はかわいらしいカッパの絵を描き「私、カッパに驚かされたことがあって、忘れられない記憶で」と明かした。続けて「でも実際よく見てみると