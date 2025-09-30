東京六大学野球第3週最終日は29日、3回戦1試合が行われ、早大が立大を3―2で下し2勝1敗で勝ち点を2とした。1回戦に続き先発した今秋ドラフト候補の伊藤樹投手（4年）が8回7安打2失点、9奪三振の力投。打っては1安打2打点の活躍で、小宮山悟監督（60）を超えるリーグ戦通算21勝目を挙げた。早大・伊藤樹が最速149キロの直球を軸に8回124球を投じ、打っては4回に右犠飛、8回に中前適時打を放った。1失点完投負けだった1回戦か