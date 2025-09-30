◇スポニチチャリティーゴルフシニアプロアマ大会2025（2025年9月29日茨城県太平洋クラブ美野里C（プロ6475ヤード、アマ6039ヤード、女子5197ヤード、いずれもパー72））震災遺児を支援するチャリティー大会として開催された。男子シニア17人、ゲストの樋口久子日本女子プロゴルフ協会顧問、アマチュア49人が参加。初出場の細川和彦（54＝茨城ゴルフ倶楽部）らが、競技生活で培った円熟の技を披露し大会を盛り上げた。集ま