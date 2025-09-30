広島の田中広輔内野手（36）と松山竜平外野手（40）が来季の戦力構想から外れ、今季限りで退団することが29日、分かった。9月に球団と来季契約について話し合った場で、ともに出場機会を求めて他球団での現役続行を強く希望。16〜18年のリーグ3連覇に貢献した功労者だけに、球団は意向を尊重し、自由契約の手続きを取る方針だ。近日中に正式発表される。「アンパンマン」の愛称で親しまれた松山も赤いユニホームを脱ぐ。今月某