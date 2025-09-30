「札幌大球」の模型（下）に通常のキャベツをのせて抱える日原康貴さん＝2025年8月、札幌市札幌伝統野菜の巨大キャベツを後世に残したい―。通常のキャベツの10倍ほどの重さに育つ「札幌大球（たいきゅう）」は、かつて道内で広く栽培され道民の食を支えてきた。近年は大きさが作業の負担になり、高齢化も相まって生産者は数戸に減少。市民有志や地元農協が「札幌の食文化に欠かせない地域の宝を守りたい」と普及に取り組む。（