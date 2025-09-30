9月30日（火）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・菊池郡菊陽町原水（携帯電話・シートベルト）国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）  ＜午後＞国道443・・・熊本市東区戸島町（スピード違反）県道・・・八代市高島町（スピード違反）国道266・・・天草市久玉町（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、