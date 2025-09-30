歌手の北島三郎（８８）、里見浩太朗（８８）、小林旭（８６）、水前寺清子（７９）らが２９日、東京・ＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われたコンサート「令和・歌の祭典２０２５〜作詞家星野哲郎生誕１００年記念〜時代を彩る名曲の数々」に出演した。開演前、取材に応じた北島は「（星野さんは）私に（「兄弟仁義」「函館の女」など）数々の詞を書いてくださりました。私も一生懸命に歌ってきました。今日は、そう