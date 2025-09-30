歌手氷川きよし（48）が、文化放送新番組「氷川きよし〜KII NIGHT〜」（10月1日スタート、水曜午後8時05分）の初回収録をこのほど都内の同局で行った。同局での冠レギュラーは3年ぶり。00年のデビュー直後から冠番組「氷川きよし箱根八里の二時半次郎」のパーソナリティーを務め、歌手活動休養前の22年12月まで続けてきた。3年ぶりに同局に戻り、「ホームにしたいですね。一番居心地がいい、帰ってくる場所。テレビやコンサート