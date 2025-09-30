WEST．〓田崇裕（36）が、男子ゴルフツアーACN選手権（11月6日開幕、兵庫・三木GC）の大会アンバサダーに就任した。大会を中継するカンテレが29日、発表した。昨年はテレビ中継アンバサダーだった〓田が大会アンバサダーに昇格。昨年に続き、大会第2日、第3日にはコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーも務める。〓田は「昨年は中継アンバサダーを担当させていただきましたが、今年は大会アンバサダーという大役を仰