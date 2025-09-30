水色のグラデーションが目を引く東急３０００系リニューアル車両（左）。右は従来デザインの同系＝２９日、川崎市中原区の東急電鉄元住吉検車区東急電鉄は２９日、目黒線と新横浜線を走る３０００系のリニューアル車両のお披露目式を、川崎市中原区の元住吉検車区で開いた。外観は従来の赤と紺の帯を、水色と白に変更。前面には笑顔の口元を思わせる白線が引かれた。１０月２日に営業運転を開始する。同系は１９９９年に登場し