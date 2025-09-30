女優の葵わかな（27）と俳優の神尾楓珠（26）のダブル主演作、ABC・テレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（10月12日開始、日曜午後10時15分）制作発表会見がこのほど行われ、キャスト陣が登壇した。“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリー。主演の2人を中心に、それぞれの立場からリアルでほろ苦い恋愛模様が描かれる。絵がキーワードとなる作品にちなみ、「宝物のような記憶」をキャスト陣が直筆