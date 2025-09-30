「イオン藤沢店」が入っている湘南ライフタウンショッピングセンター＝１８日、藤沢市大庭藤沢市西部の「湘南ライフタウン」地区で４０年以上にわたり地域住民の買い物を支えたスーパー「イオン藤沢店」（同市大庭）が２０２６年１月末で休業し、建て替える方針であることが２９日、分かった。建物の老朽化に加え、新たな商業施設の開業計画があることが主な理由。イオンと同じ施設内の隣のフロアに鮮魚店や衣料品店などが並ぶ「