40・50代のバッグ選び、おしゃれなデザインも高い機能性も諦めたくない！ という人は【ワークマン】に注目してみて。収納ポケットが充実したものや、雨の日も使いやすい撥水加工が施されたものなど、ワークマンらしい機能性に優れたバッグが豊富に揃っています。今回はその中でも、税込3,000円以下で購入できるリーズナブルなアイテムをご紹介します。 ポケットが充実した収納上手になれるトート