女優の葵わかな（27）と俳優の神尾楓珠（26）のダブル主演作、ABC・テレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（10月12日開始）制作発表会見がこのほど行われた。“忘れられない恋”をテーマにした物語で、原作は切ない恋のエピソードを140字でつづった同名短編集。葵と神尾が、美術をきっかけに距離を縮めた恋人を演じる。ほか、さまざまな関係性の男女が登場し、なにわ男子の藤原丈一郎（29）と女優の本田望結（21）