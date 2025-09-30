経営不振の日産自動車が、サッカーＪ１の名門横浜Ｍの運営会社の株式売却を検討していることが判明。売却先に注目が集まっている。日産は横浜Ｍの運営会社の株を約７５％保有して親会社にあたる。だが、経営の危機的状況を受けて、複数の企業に売却を打診しているという。年内をめどに候補を絞り込むとみられるが、有力視されるのが２社だ。「当然条件付きとなるが、プロ野球の球団を持ち、横浜という土地との親和性が高いＤ