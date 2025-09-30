新日本プロレス１０月１３日両国大会でＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級王者のゲイブ・キッド（２８）に挑戦する辻陽太（３２）が、ベルト奪回後に実現させなければならない?使命?を明かした。辻は来年１月４日東京ドーム大会で引退を控えている棚橋弘至との防衛戦を熱望。プロレス界に導いてくれた恩人を最後に超える覚悟だ。Ｇ１クライマックス公式戦のリベンジを果たさないままでは終われない――。辻は２８日神戸大会で鷹木