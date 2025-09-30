女優のの川口春奈、俳優の木戸大聖、子役の阿部久令亜が、鉄をこよなく愛する3きょうだいとして出演する新CM「鉄フェス」篇、「しりとり」篇が、10月1日から全国で放送される。(左から)川口春奈、阿部久令亜、木戸大聖「鉄フェス」篇では、3きょうだいがオブジェやアーチなど鉄にあふれた「鉄フェス」を訪れるシーンから始まる。会場では、鉄製楽器を演奏する音楽隊や、鉄像に扮したパフォーマー、鉄製のボールによるジャグリング