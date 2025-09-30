阪神・村上頌樹投手（２７）が、今季最終登板で投手３冠獲りに挑む。「３つとれたらうれしいですし。とれるものはとって終わりたいです」レギュラーシーズン最終戦となる１０月２日のヤクルト戦（甲子園）に先発する見込みの右腕。１３勝（４敗）で勝率７割６分５厘とし、最高勝率のタイトルは当確とした。さらには、ハーラートップのＤｅＮＡ・東にも１差に迫り、奪三振でも中日・高橋宏に２差の２位につけていることから、最