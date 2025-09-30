【モデルプレス＝2025/09/30】WEST.の濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字）が、11月6日〜9日の4日間にわたって開催される「ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025」の大会アンバサダーに就任。7日〜8日の2日間にわたり、ゴルフ中継のコメンタリーや選手へのインタビュアーを務める。【写真】WEST.濱田崇裕、衝撃ヘアスタイルの幼少期ショット公開◆濱田崇裕、ゴルフ大会アンバサダー就任「精一杯務めさせていただきます」