【モデルプレス＝2025/09/30】なにわ男子の藤原丈一郎と女優の本田望結が、このほど都内で行われた10月12日スタートのABCテレビ日10ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（毎週日曜よる10時15分〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠／TVerで見逃し配信）の制作発表会見に、W主演を務める葵わかな、神尾楓珠、共演の山下幸輝、大塚萌香、白洲迅、市川由衣、久保田磨希とともに出席。本田が藤原との再共演について思いを語った。