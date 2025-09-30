歌手の氷川きよしがパーソナリティーを務める文化放送の「氷川きよし〜ＫＩＩＮＩＧＨＴ〜」（１０月１日スタート、水曜・後８時５分）の初回収録がこのほど、行われ、氷川がメッセージを寄せた。デビュー直後の２０００年から、歌手活動休養するまでの２２年間、同局で冠番組を持っており、今番組は３年ぶりの冠レギュラー。「この番組で、興味のある様々なジャンルのお話をしていけたらいいなと。音楽はもちろん、ファッ