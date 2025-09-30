巨人・田中将大投手（３６）が史上４人目の日米通算２００勝を懸けて３０日の中日戦（東京Ｄ）に先発することが２９日、決まった。３位が確定し、レギュラーシーズン最終カードで偉業達成のチャンスが巡ってきた。王手をかけてから４度目の挑戦となる今季最終登板への覚悟を激白し、下克上での日本シリーズ進出を目指すクライマックスシリーズ（ＣＳ）での先発枠争いにも「お、いけんじゃねえか？って。そうなりたい」と意欲を見