経営再建中の日産自動車（横浜市）が経営権を持ち、約７５％保有する株式の売却を検討しているサッカーＪ１の横浜ＦＭについて、ＩＴ大手などを含め、少なくとも数社が興味を示していることが２９日、複数の関係者への取材で分かった。売却額は十数億円規模とみられる。今後、金額や候補先企業はさらに増える可能性があるという。関係者によると、交渉は初期段階で、１２月までに候補先企業に打診した上で絞り込みを行い、協議