巨人のアルベルト・バルドナード投手（３２）が３０日の中日戦（東京Ｄ）で２か月ぶりに１軍合流する見込みとなった。来日３年目の今季は１８登板で防御率３・５５。７月３１日に登録抹消となって以降はファームで調整を続けていた。現状、１軍の左のリリーフは中川とルーキーの宮原が奮闘しているが、ＣＳに向けてブルペンの層を少しでも厚くしたい中で、助っ人左腕にチャンスが訪れた。２８日のヤクルト戦（神宮）で４回４失点