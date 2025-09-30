オリックスが、今季のシーズン残り４試合に向け「育成」と「調整」の“二刀流ローテ”を整えた。最終戦にあたる１０月５日の楽天戦（楽天モバイル）では、ドラフト３位・山口廉王投手（１９、仙台育英）がプロ初登板先発。ウエスタン９試合で２勝２敗、防御率２・８３と一定の結果を残し、準地元である東北でのデビューを勝ち取った。厚沢投手コーチは「一年間（ファームで）頑張ってきたので、最後は山口。両親も呼んで、仙台