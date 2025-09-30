オリックスは２９日、岸田護監督（４４）と来季の契約を締結することを発表した。開幕から一度も勝率５割を下回ることがなく、投手、野手ともに主力が離脱する窮地でも奮闘。チームを２年ぶりのＣＳ進出へ導き、パ・リーグ３位とシーズン勝ち越しを決めた手腕が評価された。この日の楽天戦（京セラＤ）の試合前に小浜球団本部長らから来季続投を正式に要請され、岸田監督も受諾。１年契約とみられ「身が引き締まる思い。選手たち