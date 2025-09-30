女優の葵わかな、俳優の神尾楓珠がこのほど、ダブル主演するテレビ朝日系連続ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ＡＢＣテレビ制作、１０月１２日スタート、日曜・後１０時１５分）の制作発表会を都内で行った。高校の卒業式に付き合いはじめた同級生の男女と、彼らを取り巻く人物たちも含めた８人の男女が織り成す、“忘れられない恋”を描く切ないラブストーリー。２人は同学年で、初共演。互いの印象は対面前と変わっ