阪神は２９日、原口文仁内野手（３３）が今季限りで現役引退することを発表した。近日中に会見を行う。原口本人も自身のＸで「支えてくださったファンの皆様、球団、仲間、家族に心から感謝します。次のステージで、野球と社会に恩返ししていきます」などとつづった。０９年のドラフト６位で入団。１２年オフに育成選手となり、１６年途中に支配下へ復帰した。１８年は代打で球団最多タイのシーズン２３安打を記録。１９年１月