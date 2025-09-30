SixTONESの松村北斗（30）、俳優の上田悠斗（11）、白山乃愛（13）が27日、奥山由之監督とともに、大阪市内で行われた劇場用実写映画『秒速5センチメートル』（10月10日公開）の特別試写会に登壇した。松村はサプライズ参加となり、米津玄師の主題歌「1991」に乗せてステージに現れ、ファンを沸かせた。【集合ショット】松村北斗と上田悠斗＆白山乃愛ら大阪トーク新海誠監督の劇場アニメーション『秒速5センチメートル』を実写