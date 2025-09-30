パイレーツは２９日（日本時間）、現地５月８日にシェルトン監督解任のあとを引きついだドン・ケリー監督との契約を更新した、と発表した。開幕当初はベンチコーチだった４５歳のケリー氏。１３勝２６敗リーグ最下位のチームを引き継ぎ、最終的に上位進出はならなかったが５８勝６５敗でシーズンを終えた。ケリー監督は就任２試合目の５月１０日ブレーブス戦で判定に抗議し退場になる熱血漢で若手揃いのチームをまとめていた