【ニューヨーク共同】週明け29日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は3営業日続伸し、取引の中心となる12月渡しが前週末比46.20ドル高の1オンス＝3855.20ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を更新した。