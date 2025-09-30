北海道・帯広警察署は2025年9月29日、ストーカー規制法違反の疑いで、池田町の自称・配送業の男（31）を再逮捕したと発表しました。男は9月4日から6日までの間、十勝総合振興局管内に住む20代の女性に対し、スマートフォンに連続して電話をかけ、ストーカー行為をした疑いです。男と女性は面識があり、6日に女性が警察署に来署したことで事件が発覚しました。警察によりますと、男は女性に3日間で約