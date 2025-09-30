G2共同通信社杯では、関係者の方々にご迷惑とご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございませんでした。選手紹介中に急性腰痛症を発症。左脚に力を入れることが不可能になり、欠場することとなりました。もし我慢して走っていた場合は、途中棄権の可能性やラインの仲間に迷惑をかけたと思います。それ以前に、いいパフォーマンスができない前提で走ることは、車券を購入してくれているお客さまに対して失礼だとも思いました