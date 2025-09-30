NY株式29日（NY時間15:16）（日本時間04:16） ダウ平均46203.13（-44.16-0.10%） ナスダック22541.73（+57.66+0.26%） CME日経平均先物45230（大証終比：+100+0.22%） 欧州株式29日終値 英FT100 9299.84（+15.01+0.16%） 独DAX 23745.06（+5.59+0.02%） 仏CAC40 7880.87（+10.19+0.13%） 米国債利回り 2年債 3.631（-0.012） 10年債 4.139（-0.037） 30年債 4.704（-0