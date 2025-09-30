函館海上保安部は2025年9月29日、密漁した毛ガニ508匹を所持した疑いで、森町の男3人を現行犯逮捕しました。北海道漁業調整規則違反の疑いで逮捕されたのは、森町で漁業を営む船長の男（48）と、いずれも甲板員の男の父親（75歳）、男の息子（20）の3人です。3人は29日午前1時半ごろ、森町の砂原漁港に係留中の船内で、知事の許可を受けずに毛ガニ508匹（135.8キロ）を所持した疑いです。 函館海上保安部が複数の船に立ち入り検