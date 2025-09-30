札幌・白石警察署は2025年9月29日、酒気帯び運転の疑いで、全て自称の札幌市に住む無職の男（21）を逮捕したと発表しました。男は9月29日午後3時15分ごろ、札幌市白石区菊水3条3丁目付近の道路で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑いが持たれています。警察によりますと、当時、男は信号待ちの乗用車に追突する事故を起こしていて、警察官が現場に臨場していました。その後の調べで、男の呼気検査を行ったところ、基準値を超