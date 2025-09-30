大相撲秋場所で2場所ぶり5度目の賜杯を手にし、昇進2場所目で横綱初優勝を飾った大の里（25＝二所ノ関部屋）が千秋楽から一夜明けた29日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で会見した。年間3度の優勝は、日本出身力士としては97年の貴乃花以来28年ぶり。優勝22回を誇る大横綱の背中を追う覚悟を示した。また、本紙評論家の二所ノ関親方（元横綱・稀勢の里）が今場所を総括した。横綱V逸が昨年秋から今年の名古屋まで6場所続きました