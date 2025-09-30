大相撲秋場所で2場所ぶり5度目の賜杯を手にし、昇進2場所目で横綱初優勝を飾った大の里（25＝二所ノ関部屋）が千秋楽から一夜明けた29日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で会見した。年間3度の優勝は、日本出身力士としては97年の貴乃花以来28年ぶり。優勝22回を誇る大横綱の背中を追う覚悟を示した。16年ぶりとなる横綱同士の優勝決定戦を制してから一夜明け、大の里は晴れやかな表情で「今までの優勝とひと味違う感じがある」と