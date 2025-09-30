2026年1月7日より上演される舞台『千と千尋の神隠し』ソウル公演の千尋役に、上白石萌音と川栄李奈が決定。あわせて、韓国版メインビジュアルも解禁された。【写真】『千と千尋の神隠し』ソウル公演、メインビジュアルも公開！2022年3月に世界初演として帝国劇場にて開幕した舞台『千と千尋の神隠し』。2024年の公演では、3月に再び帝劇で幕を開け、4月から6月にかけて国内ツアーを実施。並行してカンパニーは渡英し、4月から8