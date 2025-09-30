敵地マリナーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は、28日（日本時間29日）の敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録を更新。快挙の裏で、衝撃の事実に気づいたファンからは改めて驚きの声が広がった。7回2死走者なしで迎えた第4打席、飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発を中堅へ叩き込んだ。惜