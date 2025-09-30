北海道・千歳警察署は2025年9月29日、恵庭市和光町1丁目の住宅の敷地内で砲弾のようなものが発見されたと発表しました。午前10時半ごろ、この家に住む人から「砲弾の処分方法を教えてくれませんか」と110番通報がありました。警察によりますと、持ち主は40年以上前に新築祝いとして砲弾のようなものをもらったと話していて、保管に困り敷地内に穴を掘って埋めていたということです。 29日になって、エアコンの室外機を設置する