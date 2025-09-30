芸能活動休止中の歌手・河合奈保子（６２）のデビュー４５周年を記念し、１２月２４日に初のブルーレイＢＯＸ「ＮＡＯＫＯＡＮＴＨＯＬＯＧＹＳＯＮＧＳ」が発売されることが２９日、分かった。１９８０〜８７年にＴＢＳで放送された全２７１分に及ぶ貴重映像を収録。テレビ歌唱シーンは全て初商品化で、永久保存版の４枚組となる。「日本レコード大賞」や「ザ・ベストテン」の映像を中心に収録され、新たに音をマスタリン