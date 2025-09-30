【モデルプレス＝2025/09/30】嵐の櫻井翔が出演する森永製菓のチョコレート「カレ・ド・ショコラ」の新テレビCM「ご褒美カレド」篇（15秒）が、9月30日よりブランドサイトにて公開。10月2日より、全国でオンエアが開始される。【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結◆櫻井翔「カレ・ド・ショコラ」新CM出演新テレビCM「ご褒美カレド」篇は、櫻井の自然体の演技を通して、何気ない日常が「ご褒美カレド」で優雅なひとときへと