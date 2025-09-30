石破総理はきょう、韓国・釜山を訪れ、李在明大統領と会談します。最後の外遊となる見通しで、改善基調にある日韓関係を次の政権にも引き継ぎたい考えです。石破総理は双方の首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」の一環として、きょうから2日間の日程で韓国南部の釜山を訪れ、李大統領と会談します。日本の総理が二国間訪問で韓国の地方都市を訪れるのは21年ぶりです。会談では、地方創生や少子高齢化など日本と韓国が抱え