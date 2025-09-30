新潟県上越地方を走る観光列車「えちごトキめきリゾート雪月花」が、11月29日（土）にJR大糸線へ乗り入れを実施します。今回は、南小谷駅開業90周年を記念し、快速「南小谷駅開業90周年号」と「雪月花」を乗り継ぐリレー形式の特別運行が特徴です。この特別な列車に乗車できる旅行商品が9月29日12:00からインターネット限定での発売が開始されました。晩秋の美しい大糸線を、豪華なリゾート列車から楽しむ貴重な機会です。南小谷駅