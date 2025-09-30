昨年9月に90歳で永眠した声優の大山のぶ代さんをしのぶ会が、一周忌に当たる29日に東京都港区のオークラ東京で開催された。発起人はタレントの毒蝮三太夫（89）が務めた。もう一人の発起人の黒柳徹子（92）はスケジュールの都合で欠席し、メッセージを寄せた。黒柳が出演する舞台などに、多くの友人にチケットを買って大勢で観劇に来てくれたことを明かし「とても面倒見のいい人。いつでも私に優しくしてくださった」としのん