フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇などの実績がある紀平梨花（23＝トヨタ自動車）が29日、カナダからオンラインで会見し、アイスダンス転向を電撃表明した。西山真瑚（しんご、23＝オリエンタルバイオ）とカップルを結成。来年2月のミラノ・コルティナ五輪出場を目指す。紀平は「大きなチャレンジにワクワクしている」と抱負を語り、五輪について「可能性がある限り諦めず、チャンスをつかんでいけるよう努力したい」