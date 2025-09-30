歌手の河合奈保子（62）のデビュー45周年を記念し、初のブルーレイボックスが12月24日に発売される。4枚組みの「NAOKOANTHOLOGYSONGS」。1980〜87年にTBSで放送された「日本レコード大賞」や「ザ・ベストテン」を中心に、初商品化となる映像を271分収録。80年に日本レコード大賞新人賞を受賞した時の「ヤング・ボーイ」の歌唱シーンや、87年に日本作曲大賞で自身が作曲した「十六夜物語」をピアノで弾き語りする映像などが